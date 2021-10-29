Сенатор Алексей Пушков заявил, что обращение Польши к "Газпрому" с просьбой снизить цены на газ выглядит странно. По словам политика, поляки просят скидку, но сами во всём противоборствуют России.
Пушков напомнил, что Польша сделала всё возможное для остановки "Северного потока-2", а после 2022 года и вовсе не планирует закупать газ из-за строительства собственного газопровода.
"Польша себя позиционирует как тотальный противник России по газовым вопросам", — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Поляки делают акцент на том, что цены на европейском энергетическом рынке повысились, поэтому "Газпром" может снизить цену. Пушков уточнил, что Польша не изменит своего отношения к России, даже если получит скидку на газ.
"Какое бы решение ни было принято, признательности не будет", — сообщил он.
Ранее в Госдуме назвали условие рассмотрения просьбы Польши о снижении цены на газ.
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