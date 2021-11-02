В Госдуме санкции Зеленского назвали абсолютно бессмысленными

Введение очередного пакета санкций Владимиром Зеленским против России не имеет смысла и больше похоже на театральное действие, об этом заявил депутат Госдумы и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Политик отреагировал на действия президента Украины в своём telegram-канале. Он высказался, что это очередные бессмысленные санкционные меры, которые не могут повлиять на исторический выбор крымчан по воссоединению с Россией. Он напомнил, что уже восьмой год Республика Крым является субъектом РФ и следует её законам.

"Все это театральное действие больше напоминает размахивание кулаками после драки", — написал Слуцкий.

Принятые решения Зеленского — это средства политического пиара, которые в Киеве считают приемлемыми, резюмировал депутат.

Ранее сенатор РФ от Республики Крым Ольга Ковитиди сравнила санкции Зеленского с "укусом комара спокойному медведю".

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