Киев ввёл в действие новый пакет санкций против РФ

Украинский президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о введении санкций в отношении ряда россиян и организаций.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — цитирует главу государства ТАСС.

В соответствии с четырьмя указами Зеленского под ограничительные меры попадают около 140 физических и 50 юрлиц.

В середине октября Советом национальной безопасности и обороны Украины были утверждены санкции в отношении 237 человек, по версии Киева, занимавшихся организацией выборов в Госдуму на территории Крыма и в Донбассе. Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, под санкции попали, в основном, члены избирательных комиссий. При этом известно, что на выборах в Госдуму избиркомов на территории ЛДНР не было.

Ранее президент Зеленский уже ввёл в действие решение СНБО об ограничительных мерах в отношении 95 человек, причастных к выборам в Госдуму в Крыму.

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