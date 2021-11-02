Сенатор РФ от Крыма: санкции Зеленского похожи на укус комара медведю

Ольга Ковитиди, сенатор РФ от Республики Крым, заявила, что новые санкции президента Украины Владимира Зеленского для России "как укус комара спокойному медведю".

Ковитиди привела такое сравнение в беседе с "Известиями". Она также сделала акцент на том, что решения Зеленского вступают в силу на фоне нового витка конфронтации в Донбассе.

Сенатор связала происходящее с использованием беспилотников Bayraktar, полученных Украиной от Турции, а также с увеличением присутствия тяжёлой боевой техники на всей линии разграничения. Она напомнила о недавней встрече главы Пентагона Ллойда Остина с Зеленским, на которой американский генерал заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку со стороны США. По мнению Ковитиди, всё указывает на то, что Киев ведёт активную подготовку к наступлению.

Ранее стало известно, что Зеленский занял первое место в президентском антирейтинге. Респондентов спросили, за кого бы они не стали голосовать, если бы выборы президента проводились сейчас.

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