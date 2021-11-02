Ольга Ковитиди, сенатор РФ от Республики Крым, заявила, что новые санкции президента Украины Владимира Зеленского для России "как укус комара спокойному медведю".
Ковитиди привела такое сравнение в беседе с "Известиями". Она также сделала акцент на том, что решения Зеленского вступают в силу на фоне нового витка конфронтации в Донбассе.
Сенатор связала происходящее с использованием беспилотников Bayraktar, полученных Украиной от Турции, а также с увеличением присутствия тяжёлой боевой техники на всей линии разграничения. Она напомнила о недавней встрече главы Пентагона Ллойда Остина с Зеленским, на которой американский генерал заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку со стороны США. По мнению Ковитиди, всё указывает на то, что Киев ведёт активную подготовку к наступлению.
Ранее стало известно, что Зеленский занял первое место в президентском антирейтинге. Респондентов спросили, за кого бы они не стали голосовать, если бы выборы президента проводились сейчас.
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