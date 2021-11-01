Честная и смелая Сара Вагенкнехт рассказала, почему она антиваксер

В Германии идут политические дебаты на тему: надо ли обязательно прививать население от COVID-19. В одной из программ ARD поспорили на эту тему депутаты бундестага:

от СДПГ — Карл Лаутербах и

и от Левой партии — Сара Вагенкнехт.

Отделения интенсивной терапии в Германии снова переполняются, и в настоящее время от COVID-19 умирает больше людей, чем в октябре 2020 года, пишет FOCUS.

Сара Вагенкнехт считается разумным политиком в отношении России, нередко она в этом оппонировала с трибуны бундестага экс-канцлеру Ангеле Меркель, за что её очень любят в Кремле, но, например, она является сторонницей однополых браков.

Политик является также противницей вакцинации — ей еще не сделали прививку от коронавируса.

Карла Лаутербаха, как указано — с медицинским образованием, можно назвать ярым сторонником вакцинации.

Долгосрочные последствия?

Вагенкнехт в программе подчеркнула, что обеспокоена побочными эффектами и долгосрочными последствиями вакцинации. Политик озадачена тем, что производители не несут ответственности за их проявления. По её мнению, вакцины с новой технологией мРНК (векторные) слишком сомнительны для неё на данный момент, но как только вакцина, содержащая мёртвые вирусные частицы, появится на рынке, она, вероятно, пройдёт вакцинацию.

Политик от СДПГ возразил, что векторные вакцины были протестированы ведущими международными научными организациями, и никогда не было случая, чтобы побочный эффект проявлялся очень поздно. Неверно предполагать, что вы ничего не знаете о вакцинах, потому что они новые: "Векторные вакцины использовались всегда", — сказал он.

Деление на привитых и непривитых — это плохо

Вагенкнехт беспокоит, что вакцинация была объявлена ​​актом солидарности, и идёт давление государства на непривитых. Лаутербах возразил: по его мнению, вакцинация — это социальное решение.

"Вы не только защищаете себя, но и других", — сказал политик СДПГ.

Депутат от "Левых" заявила, что здоровый человек в возрасте около 30 лет имеет низкий риск заболеть, и его иммунитет победит. По мнению её соперника, долгосрочные последствия переболевших ковидом пока нельзя предвидеть:

"Не ясно, выздоровеют ли когда-нибудь эти люди", — отметил он.

Вагенкнехт предложила срочно положить конец растущему финансовому давлению и "публичному запугиванию" непривитых людей.

"Неправильные меры", такие как правило 2G (когда для посещения заведений общественного питания и культурно-массовых мероприятий недостаточно предъявить отрицательный тест на коронавирус, нужен сертификат о вакцинации), отмена бесплатных тестов и лишение заработной платы для непривитых людей в карантинных случаях, должны быть отменены как можно быстрее, потребовала она.

По мнению Лаутербаха, необходима ревакцинация, "как можно быстрее" и правило 2G нужно применять "везде, где это возможно". По его мнению, центры вакцинации, которые по большей части только что в Германии закрылись, необходимо срочно открывать, чтобы ускорить ревакцинацию пожилых людей третьей дозой.

Медики Германии против всеобщей ревакцинации

Медицинские ассоциации Германии резко раскритиковали решение федерального министра здравоохранения Йенса Спана (ХДС), предложившим пройти всем гражданам ревакцинацию.

"Пока нет достаточных научных доказательств того, что ревакцинация необходима людям любого возраста", — сказал президент "Немецкой медицинской ассоциации" Клаус Рейнхардт "Редакционной сети Германии" (RND).

С другой стороны, у пожилых людей ревакцинация может значительно снизить риск заражения, поскольку у них иммунный ответ часто слабее, и поэтому возможны прорывы в вакцинации.

"Вот почему Постоянная комиссия по вакцинации рекомендует повторную вакцинацию против COVID-19 для всех людей старше 70 лет", — сказал Рейнхардт.

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