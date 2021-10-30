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Байден и Меркель обсудили "вредоносные цели" России

Экономика

Президент США Джо Байден 30 октября провёл в Риме переговоры с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Во встрече также принял участие возможный будущий глава германского правительства Олаф Шольц, лидер победившей на выборах в бундестаг Социал-демократической партии.

Байден и Меркель обсудили "вредоносные цели" России

Помимо прочего, участники переговоров обсудили соглашение, которое США и Германия заключили 21 июля. Согласно этому соглашению, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию "Северного потока — 2". Берлин же взял на себя обязательство добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Действующий контракт, напомним, рассчитан до 2024 года, а строительство "Северного потока — 2" завершено.

Как следует из сообщений о встрече в Риме, Джо Байден "отметил важность продолжающейся работы по внедрению положений" совместного с Германией соглашения по проекту "Северный поток — 2".

В заявлении говорится, участники встречи подчеркнули, что это необходимо для того, чтобы "удостовериться в том, что Россия не сможет использовать поставки натурального газа во вредоносных политических целях".

Стоит отметить, что некоторые политики и эксперты обвиняли Россию в росте цен на энергоносители на европейском рынке. Якобы таким образом делается ставка на скорейший запуск "Северного потока — 2". Особенно стараются в Польше и на Украине.

Однако в Германии заявляют, что каких-либо свидетельств попыток манипуляций поставками нет и Россия выполняет все свои обязательства по долгосрочным контрактам. Президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил, что у него нет данных о каких-либо манипуляциях.

Несколько дней назад старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что США признают — газовый кризис не спровоцирован действиями России. При этом в Вашингтоне считают, что Россия могла бы принять дополнительные меры для смягчения последствий сложившейся в Европе ситуации.

В Москве неоднократно подчеркивали, что "Газпром" выполняет все свои обязательства по контрактам. Что же касается заполнения газовых хранилищ, то приоритетом остаются российские. Из этого тоже никто тайны не делал.

В Риме проходит саммит лидеров стран G20. Российский президент, впрочем, в столицу Италии не поехал из-за сложной ситуации с распространением COVID-19.

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Автор: Олег Артюков
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