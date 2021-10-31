Талибы* предупредили: если нас не признают, проблемы будут у всех

Представитель талибов* в Афганистане Забихулла Муджахид предупредил, что непризнание движения легитимной властью в центральноазиатской стране "может стать проблемой для всего мира".

Это заявление он сделал во врем состоявшейся в субботу в Кабуле пресс-конференции.

"Наше послание США заключается в том, что, если отсутствие признания продолжится, афганские проблемы продолжатся, и эта проблема региона может стать проблемой для всего мира", — пояснил он, подчеркнув, что непризнание правительства Талибана* - вмешательство во внутренние дела Афганистана и нарушение прав афганского народа.

Чиновник напомнил, что однажды "талибы* и США уже были втянуты в войну из-за отсутствия официальных дипломатических отношений между ними" (имелось в виду вторжение США в Афганистан в 2001 году).

"Те проблемы, которые вызвали войну, могли быть решены путем переговоров, политическим компромиссом", -заверил Муджахид.

К слову, на сегодняшний день ни одна страна мира официально не признала правительство повстанцев, которые пришли к власти в августе.

Однако высокопоставленные должностные лица некоторых стран — в их числе и Россия — провели встречи с лидерами движения как в столице Афганистана Кабуле, так и за рубежом.