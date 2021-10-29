США предоставят Афганистану $144 млн гуманитарной помощи

Представитель Совета национальной безопасности США объявила, что Белый дом предоставит почти $144 млн гуманитарной помощи Афганистану, который сейчас переживает социальную катастрофу, и где этой зимой миллионы людей будут голодать.

По словам Эмили Хорн, помощь США будет направлена через независимые организации, которые оказывают непосредственную поддержку более чем 18 миллионам афганцев, включая афганских беженцев в соседних странах.

"Наши партнёры предоставляют жизненно необходимую защиту, жильё, поддержку, средства к существованию, необходимую медицинскую помощь, помощь в подготовке к зиме, чрезвычайную продовольственную помощь, услуги в области водоснабжения, санитарии и гигиены в ответ на растущие гуманитарные потребности, усугубляемые нехваткой медицинских услуг, засухой, недоеданием и надвигающейся зимой”, — сказала Хорн.

Она отметила, что дополнительное финансирование доведёт общий объём гуманитарной помощи США в Афганистане и афганским беженцам в регионе до почти $474 млн в 2021 году, что "является крупнейшим объёмом помощи из любой страны".

"Гуманитарные потребности выросли до беспрецедентного уровня"

Ранее, напомним, ООН заявила, что более четырёх десятилетий смертоносных конфликтов и повторяющихся стихийных бедствий привели к затяжному продовольственному кризису в Афганистане:

"Гуманитарные потребности выросли до беспрецедентного уровня, и более половины из примерно 40-миллионного населения раздираемой конфликтом страны — примерно 22,8 миллиона человек — столкнутся с острой нехваткой продовольствия" с ноября, — говорилось в заявлении международной организации. — В группе риска находятся 3,2 миллиона детей в возрасте до 5 лет, которые, как ожидается, будут страдать от острого недоедания уже к концу года".

Напомним, что возвращение к власти исламистского движения "Талибан"* вызвало финансовые санкции в отношении Кабула со стороны Соединённых Штатов и других стран по вопросам прав человека и терроризма.

Санкции заблокировали доступ группы примерно к $10 млрд афганских активов, находящихся в основном в Федеральной резервной системе США, что и стало толчком экономического кризиса в Афганистане.