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В ДНР считают, что Украина готова к войне

Мир

Лидер самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на Украине готовы к войне. Об этом политик сказал в эфире "Соловьёв Live"

В ДНР считают, что Украина готова к войне

"Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьёзной провокации. Например, занятие тех или иных сёл или выход на границу с Россией", — полагает Пушилин.

Ко всему прочему глава ДНР добавил, что украинские власти стягивает силы и технику по южному направлению, что может говорить о желании отрезать республику от моря.

Ранее первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко рассказал о том, как страна исправит ситуацию с закрытием поставок энергетического угля из России. С 1 ноября украинские компании не смогут получать уголь марки антрацит, который используется для ТЭС во время отопительного сезона.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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