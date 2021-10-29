Украина подталкивает Россию к беспощадной войне

Европа критикует Киев за эскалацию ситуации в Донбассе и попытки провокаций. Со своей стороны, Украина требует усилить давление на Москву. Но, похоже, у неё мало шансов.

То, чем занимается сейчас Украина, никому, по сути, не нужно. Многие телодвижения совершаются вообще из-за вопроса "Северного потока — 2".

Как пояснил спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Микко Киннунен, усиление напряжённости в регионе вдоль линии соприкосновения вызывает озабоченность. Он напомнил сторонам про обязательства в рамках имеющихся договорённостей.

Аналогичные требования к участникам конфликта на юго-востоке Украины высказала и представитель МИД Германии Андреа Зассе. По её словам, использование тяжёлых вооружений в Донбассе является нарушением Минских соглашений.

Украина на критику Германии обиделась и начала высказываться в духе "права на самооборону". Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев ждёт от ЕС более предметного участия в борьбе с Москвой.

Напомним, с конца лета на юго-востоке Украины вновь увеличилось количество обстрелов со стороны ВСУ. Проблема ещё и в том, что с августа 2021 года наблюдается заметный рост атак и по гражданским объектам.

В связи с обострением ситуации главком ВСУ Валерий Залужный специальной директивой снял все ограничения на ответный огонь для украинских военных в зоне конфликта, так что о прекращении огня уже все забыли.

Украина раз за разом пыталась нагнетать обстановку, захватив в плен представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Андрея Косяка. А в конце октября запустила турецкий беспилотник Bayraktar и убила им ополченцев, тем самым нарушив положения о перемирии сторон.

С точки зрения главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, Киев сознательно стремится к эскалации конфликта, закатывая истерики любому западному партнёру. "Пострадала" Украина и от "Северного потока — 2".

Эти усилия не прошли даром — на сегодняшний день урегулирование конфликта заморожено, работа трёхсторонней подгруппы по этому вопросу стоит на месте, в чём стороны обвиняют друг друга.

Одновременно Украина пытается добиться блокировки российского газопровода "Северный поток — 2", который сводит на нет ценность транзита газа через страну.

Что касается турецких дронов, то эксперты говорят, что таким образом Киев проверяет реакцию Москвы.

В принципе, рычаги воздействия на Турцию у России были, есть и будут. Но "партнёры" уверяли, что не стоит беспокоиться, напоминают авторы проекта "Реконкиста". Теперь дроны у Украины стали реальностью, но никаких "жёстких мер" со стороны России из-за обострения ситуации в Донбассе не последовало.

Да и остальной мир будет смотреть на всё это нейтрально, той же Европе просто некем сегодня реагировать. Может подключиться Вашингтон, но захочет ли — большой вопрос.

Эксперт Богдан Безпалько из Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ отметил, что Киев уже не смог добиться желаемого эффекта, несмотря на применение турецкого беспилотника и захват села в "серой зоне".

Россия даже не посмотрела в ту сторону, и оснований для введения санкций против Москвы или задержки "Северного потока — 2" по-прежнему нет. Украине придётся придумать что-то другое.

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