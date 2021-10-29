EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Украина подталкивает Россию к беспощадной войне

Мир » Бывший СССР » Украина

Европа критикует Киев за эскалацию ситуации в Донбассе и попытки провокаций. Со своей стороны, Украина требует усилить давление на Москву. Но, похоже, у неё мало шансов.

Украина подталкивает Россию к беспощадной войне

То, чем занимается сейчас Украина, никому, по сути, не нужно. Многие телодвижения совершаются вообще из-за вопроса "Северного потока — 2".

Как пояснил спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Микко Киннунен, усиление напряжённости в регионе вдоль линии соприкосновения вызывает озабоченность. Он напомнил сторонам про обязательства в рамках имеющихся договорённостей.

Аналогичные требования к участникам конфликта на юго-востоке Украины высказала и представитель МИД Германии Андреа Зассе. По её словам, использование тяжёлых вооружений в Донбассе является нарушением Минских соглашений.

Украина на критику Германии обиделась и начала высказываться в духе "права на самооборону". Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев ждёт от ЕС более предметного участия в борьбе с Москвой.

Напомним, с конца лета на юго-востоке Украины вновь увеличилось количество обстрелов со стороны ВСУ. Проблема ещё и в том, что с августа 2021 года наблюдается заметный рост атак и по гражданским объектам.

В связи с обострением ситуации главком ВСУ Валерий Залужный специальной директивой снял все ограничения на ответный огонь для украинских военных в зоне конфликта, так что о прекращении огня уже все забыли.

Украина раз за разом пыталась нагнетать обстановку, захватив в плен представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Андрея Косяка. А в конце октября запустила турецкий беспилотник Bayraktar и убила им ополченцев, тем самым нарушив положения о перемирии сторон.

С точки зрения главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, Киев сознательно стремится к эскалации конфликта, закатывая истерики любому западному партнёру. "Пострадала" Украина и от "Северного потока — 2".

Эти усилия не прошли даром — на сегодняшний день урегулирование конфликта заморожено, работа трёхсторонней подгруппы по этому вопросу стоит на месте, в чём стороны обвиняют друг друга.

Одновременно Украина пытается добиться блокировки российского газопровода "Северный поток — 2", который сводит на нет ценность транзита газа через страну.

Что касается турецких дронов, то эксперты говорят, что таким образом Киев проверяет реакцию Москвы.

В принципе, рычаги воздействия на Турцию у России были, есть и будут. Но "партнёры" уверяли, что не стоит беспокоиться, напоминают авторы проекта "Реконкиста". Теперь дроны у Украины стали реальностью, но никаких "жёстких мер" со стороны России из-за обострения ситуации в Донбассе не последовало.

Да и остальной мир будет смотреть на всё это нейтрально, той же Европе просто некем сегодня реагировать. Может подключиться Вашингтон, но захочет ли — большой вопрос.

Эксперт Богдан Безпалько из Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ отметил, что Киев уже не смог добиться желаемого эффекта, несмотря на применение турецкого беспилотника и захват села в "серой зоне".

Россия даже не посмотрела в ту сторону, и оснований для введения санкций против Москвы или задержки "Северного потока — 2" по-прежнему нет. Украине придётся придумать что-то другое.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Россию втянут в новую войну? Неутешительные данные от разведки
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина северный поток-2 богдан безпалько валерий залужный
Новости
Газманов обрушился на антипрививочников: "Выживает умнейший"
Прививка снижает вероятность заражения коронавирусом в 1,5 раза
Посольство РФ в Латвии назвало приговор оппозиционеру нарушением свободы слова
Потерпевшие по делу "Зимней вишни" считают приговор пожарным слишком мягким
Андрей Малахов получил повестку из СК по делу Светличной
В нерабочие дни "Одноклассники" запустят новые онлайн-активности
Песков назвал причину дефицита вакцин от COVID-19 в регионах
Эксперт оценил опасность нового типа "игровых" финансовых пирамид
В Москве диггер получил пять лет за сбор и распространение секретных сведений
Эксперт усомнился в реализации идеи отменить транспортный налог для пенсионеров
Последние материалы
Газманов обрушился на антипрививочников: "Выживает умнейший"
Проект "20 идей": как привлечь инвестиции в Россию
Прививка снижает вероятность заражения коронавирусом в 1,5 раза
Посольство РФ в Латвии назвало приговор оппозиционеру нарушением свободы слова
Потерпевшие по делу "Зимней вишни" считают приговор пожарным слишком мягким
Андрей Малахов получил повестку из СК по делу Светличной
В нерабочие дни "Одноклассники" запустят новые онлайн-активности
Песков назвал причину дефицита вакцин от COVID-19 в регионах
Эксперт оценил опасность нового типа "игровых" финансовых пирамид
В Москве диггер получил пять лет за сбор и распространение секретных сведений
Популярное
Мир. Новости мира
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины

Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно - продажи ею Украине данных беспилотников.

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Здоровье
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Мир. Новости мира
В Госдуме назвали условие рассмотрения просьбы Польши о снижении цен на газ
Усам Оздемиров Форум АТЭС поможет России в повороте на Восток Усам Оздемиров Любовь Степушова "Газпрому" надо приготовиться к новым выплатам Польше Любовь Степушова Мирослава Димитрова-Козлеков Австрию заполонили беженцы: правительство вводит закон о кризисной безопасности Мирослава Димитрова-Козлеков
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Новости Украины
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Здоровье
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников