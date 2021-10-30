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На Украине нашли, чем заменить поставки угля из России

Мир

Первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко рассказал о том, как страна исправит ситуацию с закрытием поставок энергетического угля из России. С 1 ноября украинские компании не смогут получать уголь марки антрацит, который используется для ТЭС во время отопительного сезона.

На Украине нашли, чем заменить поставки угля из России

По словам Власенко, украинские ТЭС на 85% используют уголь украинского производства. В октябре шахты Украины поставили более 1,1 млн тонн угля.

Недостающие объёмы Украина планирует закрыть поставками из Польши, Казахстана и ЮАР. Контракты с поставщиками уже заключены.

"Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля", — приводит пресс-служба Министерства энергетики Украины слова Власенко.

Также замминистра сообщил, что в настоящий момент ведутся переговоры с поставщиками из США.

По мнению зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, украинские компании просто не захотели закупать уголь у российских, так как нашли импортёров из других стран. В разговоре с Pravda. Ru депутат уточнил, что поставки твердого топлива на Украину ведут частные компании.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
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