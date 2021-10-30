На Украине нашли, чем заменить поставки угля из России

Первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко рассказал о том, как страна исправит ситуацию с закрытием поставок энергетического угля из России. С 1 ноября украинские компании не смогут получать уголь марки антрацит, который используется для ТЭС во время отопительного сезона.

По словам Власенко, украинские ТЭС на 85% используют уголь украинского производства. В октябре шахты Украины поставили более 1,1 млн тонн угля.

Недостающие объёмы Украина планирует закрыть поставками из Польши, Казахстана и ЮАР. Контракты с поставщиками уже заключены.

"Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля", — приводит пресс-служба Министерства энергетики Украины слова Власенко.

Также замминистра сообщил, что в настоящий момент ведутся переговоры с поставщиками из США.

По мнению зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, украинские компании просто не захотели закупать уголь у российских, так как нашли импортёров из других стран. В разговоре с Pravda. Ru депутат уточнил, что поставки твердого топлива на Украину ведут частные компании.

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