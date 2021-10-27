На Украине назвали истинную цель удара Bayraktar в Донбассе

Главный редактор газеты "Страна.UA" Игорь Гужва считает, что Киев бомбит Донбасс беспилотниками Bayraktar для того, чтобы сорвать начало работы газопровода "Северный поток-2".

По словам Гужвы, цель действий Украины заключается в том, чтобы спровоцировать Россию на жёсткий ответ, создать информационный резонанс и попытаться "на этой теме сорвать запуск "Северного потока-2".

На своей странице в Facebook украинский журналист выразил уверенность в том, что план Киева обернётся провалом, поскольку Россия вряд ли поддастся подобной провокации.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инцидент с использованием Украиной турецкого беспилотника в Донбассе должен заставить задуматься тех, кто вооружает Киев.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, украинская армия впервые применила турецкие дроны Bayraktar в Донбассе. Один из беспилотников выпустил ракету, которая уничтожила пушку противника. При этом Минские соглашения запрещают полёты боевой авиации и БПЛА вдоль всей линии соприкосновения.

В июле текущего года Украина купила у Турции беспилотники, чтобы "сдерживать" Россию и защищать свою территорию. В сентябре Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников под Киевом.

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