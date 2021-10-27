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В Турции назвали огромной ошибкой военную помощь Украине

Мир

Заместитель главы турецкой оппозиционной партии Vatan ("Родина") Утку Рейхан назвал огромной ошибкой военную помощь, которую Анкара оказывает Киеву. Так политик прокомментировал первое применение Украиной турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в Донбассе.

В Турции назвали огромной ошибкой военную помощь Украине

Ранее украинская армия впервые совершила атаку с помощью беспилотника Bayraktar, который выпустил ракету, уничтожившую пушку противника в Донбассе. Минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники на линии соприкосновения, однако в Вооруженных силах Украины заверили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения.

По словам Рейхана, у России и Турции есть общие интересы. Страны должны действовать вместе на Кавказе, на Черном море, на Кипре, в Средиземном море, в Крыму и в Сирии.

"Греция и Украина — две марионетки США в нашем регионе. То, что Турция поддерживает Украину против России — это огромная ошибка", — сказал Рейхан в беседе с РИА Новости.

В июле текущего года Украина купила у Турции беспилотники, чтобы "сдерживать" Россию и защищать свою территорию. В сентябре Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников под Киевом.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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