Заместитель главы турецкой оппозиционной партии Vatan ("Родина") Утку Рейхан назвал огромной ошибкой военную помощь, которую Анкара оказывает Киеву. Так политик прокомментировал первое применение Украиной турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в Донбассе.
Ранее украинская армия впервые совершила атаку с помощью беспилотника Bayraktar, который выпустил ракету, уничтожившую пушку противника в Донбассе. Минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники на линии соприкосновения, однако в Вооруженных силах Украины заверили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения.
По словам Рейхана, у России и Турции есть общие интересы. Страны должны действовать вместе на Кавказе, на Черном море, на Кипре, в Средиземном море, в Крыму и в Сирии.
"Греция и Украина — две марионетки США в нашем регионе. То, что Турция поддерживает Украину против России — это огромная ошибка", — сказал Рейхан в беседе с РИА Новости.
В июле текущего года Украина купила у Турции беспилотники, чтобы "сдерживать" Россию и защищать свою территорию. В сентябре Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников под Киевом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Биолог Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител пациенту не нужно проходить вакцинацию против коронавируса, ведь это приведёт к снижению иммунитета.