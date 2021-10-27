Лавров: вооружающие Украину страны должны задуматься после инцидента с БПЛА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что инцидент с использованием Украиной турецкого беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе должен заставить задуматься тех, кто вооружает Киев.

"В принципе история, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО. И, конечно, заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим", — цитирует Лаврова ТАСС.

По словам министра, Россия проверит данные о применении беспилотных летательных аппаратов в Донбассе.

Ранее генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили турецкий дрон Bayraktar в Донбассе: БПЛА выпустил ракету, которая уничтожила пушку противника. Минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники на линии соприкосновения. Однако в Вооруженных силах Украины заверили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения.

После применения Украиной Bayraktar в Донбассе никто из людей не пострадал. Гражданские объекты около посёлка Гранитное остались невредимы, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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