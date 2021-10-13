Эксперт оценил слова депутата ОПЗЖ о том, что Зеленский стал "проблемой" Запада

Гендиректор Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал мнение депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олега Волошина о новом отношении Европы и США к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который, по его словам, стал "проблемой" для Запада.

"Зеленский проблемный не как личность, потому что как раз Запад устраивает подобного рода политики: марионетки, клоуны и так далее. В этом смысле Зеленский идеальный. Меняется в целом отношение к Украине, она становится проблемной страной. То, что можно было взять в экономическом смысле, Запад взял", — объяснил политолог.

Также Лепехин отметил, что Киев "паразитирует": просит средства и не берет под контроль олигархов, из-за чего, по словам специалиста, Запад "намекает", что президент должен проводить более грамотную политику в своей стране.

Вместе с этим специалист призвал не верить словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая предположительно приехала в РФ, чтобы озвучить недовольство Запада Зеленским.

"Перед визитом в Россию нужно как-то изобразить, что они заинтересованы в России, а в Украине — разочарованы, чтобы продавить какие-то свои вещи в Москве. Сегодня Нуланд говорит одно, завтра — другое. Если бы у неё был визит на Украину, она бы, наоборот, какую-то лесть высказывала в отношении украинского режима", — добавил Лепехин.

Ранее Волошин в эфире телеканала "Первый независимый" заявил, что Зеленский стал "проблемой" для Запада.

"Она (Нуланд — Ред.) реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый", — заявил Волошин.

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