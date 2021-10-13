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Депутат Рады Волошин: Зеленский стал проблемой для Запада

Политика

Украинский лидер Владимир Зеленский в последнее время стал проблемой для Запада. Об этом заявил депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олег Волошин в эфире телеканала "Первый независимый". 

Депутат Рады Волошин: Зеленский стал проблемой для Запада

По его словам, американские политики изменили своё отношение к главе Украины. Сейчас они скептически воспринимают Зеленского. Волошин убеждён: заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд приехала в РФ для оглашения именно таких взглядов.

"Она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый", — подчеркнул депутат.

Волошин уверен, что власти США поставили перед Нуланд задачу разобраться с Зеленским. По его мнению, президент Украины может принимать политические решении в состоянии изменённого сознания, что настораживает Запад.

Напомним, в минувший понедельник заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал статью, где объяснил, что контакты с Украиной в текущих условиях бессмысленны, ведь страной руководят "невежественные и необязательные люди".

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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