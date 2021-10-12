Политолог оценил разницу в отношении Запада к разгону протестов в ЕС и Минске

Международные правозащитные организации, уделяющие много внимания действиям правоохранителей во время несанкционированных уличных акций в Минске или Москве, не реагируют на разгон демонстраций в ЕС, заявил глава Центра белорусских исследований Института Европы Николай Межевич, комментируя жёсткое подавление протестов в Италии.

Там участников демонстрации, выступавших против введения паспортов Green Pass с информацией о вакцинации от COVID-19, разогнали с помощью водомётов, дубинок и резиновых пуль. При этом, по словам политолога, правозащитники не стали добиваться разбирательства в связи с применением насилия против демонстрантов.

По мнению Межевича, для Евросоюза и Соединённых Штатов не осталось единых норм и правил. Они зависят от того, к кому их применяют.

"Двойные стандарты США и Евросоюза для всех давно стали привычными. С тем же успехом, к примеру, в Канаде либеральная общественность может спокойно рассуждать, насколько естественен инструмент присвоения статуса "иноагент" на местном уровне, и с пеной у рта кричать о "нарушении свободы слова", узнав, что то же самое произошло в России", — отметил в беседе с ФАН политолог.

В связи с этим Межевич заявил о недопустимости вмешательства в дела Союзного государства России и Белоруссии западных пропагандистов.

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