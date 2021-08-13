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Деятельность бельгийской правозащитной организации признали нежелательной в РФ

Мир

В России признали нежелательной деятельность международной неправительственной организации "Международное партнёрство за права человека" (International Partnership for Human Rights (IPHR)).

Деятельность бельгийской правозащитной организации признали нежелательной в РФ

Решение о признании правозащитной организации нежелательной приняла Генеральная прокуратура РФ. По информации пресс-службы ведомства, деятельность партнёрства признали представляющей угрозу основам конституционного строя и безопасности страны по итогам рассмотрения материалов, поступивших в Генпрокуратуру.

В настоящее время информация о решении, принятом в отношении правозащитной организации, направлена в Минюст России. Там IPHR должны внести в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Согласно информации на сайте независимой неправительственной организации, работу которой признали нежелательной в России, она создана в Бельгии в 2008 году. Организация взаимодействует с представителями гражданского общества в разных странах в вопросах защиты прав человека на международном уровне.

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