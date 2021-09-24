На Украине заметили российских разведчиков

В командовании воздушных сил Украины заявили, что заметили российских разведчиков в зоне учений в Черном море. В организации сказали, что самолеты нарушили воздушное пространство. Об этом рассказали в Facebook командования.

"В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений", — говорится в тексте.

Напомним, что до 30 сентября в акватории Черного и Азовского морей проводятся стратегические с привлечением военнослужащих и техники стран НАТО.

Ранее вице-адмирал Украины Сергей Гайдук рассказал, как стране победить Россию на Чёрном море. Он считает, что на Украине должен появиться орган, который формирует государственную морскую политику. По мнению эксперта, этот орган должен иметь особый статус, который будет уровнем выше министерского.





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