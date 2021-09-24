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На Украине решили, как победить Россию на Чёрном море

Мир

Вице-адмирал Украины Сергей Гайдук рассказал, как стране победить Россию на Чёрном море. Так, в план Гайдука вошли три основных пункта.

На Украине решили, как победить Россию на Чёрном море

Во-первых, на Украине должен появиться орган, который формирует государственную морскую политику. По мнению эксперта, этот орган должен иметь особый статус, который будет уровнем выше министерского.

"Если мы не возродим государственную морскую политику (систему целей, мероприятий, средств и согласованных действий центральных и местных органов исполнительной власти, направленных на реализацию национальных интересов на море), то дадим шанс России продолжить меры по изоляции Украины от моря", — заявил вице-адмирал.

При этом Гайдук полагает, что самыми большими угрозами для Украины по вопросам морской безопасности остаются именно внутренние. В связи с этим второй пункт для реализации цели — полная ревизия нормативно-правовой базы и приведение её к международным стандартам.

Уже после этого военачальник предлагает получить от международных партнёров преференции в качестве новейших образцов морского вооружения, производство которых в перспективе можно было бы развернуть на Украине.

"Кроме того, нам нужно быть взаимосовместимыми по морским образцам вооружения и военной техники и процедурам с НАТО", — цитирует Гайдука издание Telegraf.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с заявлением, что рост цен на газ в Европе стал следствием "энергетической войны", развязанной "Газпромом". Война, по его мнению, развязана компанией для шантажа и введения в эксплуатацию "Северного потока-2".

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Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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