Франция отказалась участвовать с совместном с США мероприятии по случаю юбилея морской битвы — 240-летия Чесапикского сражения.
Об этом сообщила The New York Times. Мероприятие было запланировано на сегодня, 17 сентября, в посольстве Пятой республики в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе.
Поводом для демарша стала сделка Вашингтона с Австралией на поставку атомных подводных лодок, из-за которой Париж потерял многомиллионный контракт.
"Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за сделки по субмаринам", — пояснил французский посол В США.
Напомним, 15 сентября в ходе виртуальной встречи лидеры трёх стран — Соединённых Штатов Америки, Великобритании и Австралии — договорились о создании трёхстороннего партнёрства в области безопасности и обороны AUKUS, в рамках которого Канберра получит от партнёров атомные подводные лодки.
Париж возмутился тем, что в результате этой сделки Австралия разорвала с Францией контракт стоимостью $66 млрд на строительство подлодок.
Глава французского МИДа назвал это решение "ударом в спину".
Министр вооружённых сил Франции заявила, что её правительство рассматривает ряд вариантов, чтобы минимизировать финансовые потери от решения Австралии расторгнуть выгодный контракт на подводные лодки с Военно-морской группировкой Франции.
Выступая в четверг, Флоренс Парли заявила, что французское правительство будет стремиться к тому, чтобы финансовые потери страны и Военно-морской группировки были максимально ограничены после того, как "огромная сделка подрядчика" по подводным лодкам с Австралией была отменена в пользу Великобритании и США в качестве поставщиков.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не сдержался, сказав "ФрансеИнфо":
"Я зол и озлоблен. Это не делается между союзниками. Это было жестокое, одностороннее и непредсказуемое решение, которое очень напоминает мне о том, что делал мистер Трамп".
К слову, в своей обиде на "недобросовестных" союзников-конкурентов Франция забыла о том, что сама в 2015-ом году повела себя точно так же по отношению к России. О чем Парижу напомнила Мария Захарова.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В беседе с корреспондентом Pravda.Ru политэксперт Иосиф Дискин путём логических рассуждений "вычислил" преемника Путина на посту президента.