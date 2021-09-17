Оскорблённая Франция отказалась отмечать историческую дату вместе с США

Франция отказалась участвовать с совместном с США мероприятии по случаю юбилея морской битвы — 240-летия Чесапикского сражения.

Об этом сообщила The New York Times. Мероприятие было запланировано на сегодня, 17 сентября, в посольстве Пятой республики в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе.

Поводом для демарша стала сделка Вашингтона с Австралией на поставку атомных подводных лодок, из-за которой Париж потерял многомиллионный контракт.

"Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за сделки по субмаринам", — пояснил французский посол В США.

Напомним, 15 сентября в ходе виртуальной встречи лидеры трёх стран — Соединённых Штатов Америки, Великобритании и Австралии — договорились о создании трёхстороннего партнёрства в области безопасности и обороны AUKUS, в рамках которого Канберра получит от партнёров атомные подводные лодки.

Париж возмутился тем, что в результате этой сделки Австралия разорвала с Францией контракт стоимостью $66 млрд на строительство подлодок.

Глава французского МИДа назвал это решение "ударом в спину".

Франция будет требовать возмещения ущерба

Министр вооружённых сил Франции заявила, что её правительство рассматривает ряд вариантов, чтобы минимизировать финансовые потери от решения Австралии расторгнуть выгодный контракт на подводные лодки с Военно-морской группировкой Франции.

Выступая в четверг, Флоренс Парли заявила, что французское правительство будет стремиться к тому, чтобы финансовые потери страны и Военно-морской группировки были максимально ограничены после того, как "огромная сделка подрядчика" по подводным лодкам с Австралией была отменена в пользу Великобритании и США в качестве поставщиков.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не сдержался, сказав "ФрансеИнфо":

"Я зол и озлоблен. Это не делается между союзниками. Это было жестокое, одностороннее и непредсказуемое решение, которое очень напоминает мне о том, что делал мистер Трамп".

К слову, в своей обиде на "недобросовестных" союзников-конкурентов Франция забыла о том, что сама в 2015-ом году повела себя точно так же по отношению к России. О чем Парижу напомнила Мария Захарова.