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Альянс трёх против Китая: США и Британия вооружат Австралию

Мир

США, Великобритания и Австралия объявили о новой военной инициативе, посвященной "свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону”. Первым шагом альянса, который, как представляется, направлен против Китая, является предоставление Канберре атомных подводных лодок.

Альянс трёх против Китая: США и Британия вооружат Австралию

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и австралийский коллега Скотт Моррисон провели виртуальную трёхстороннюю встречу, в ходе которой договорились о сотрудничестве "в области безопасности между старыми союзниками".

"Будущее трёх стран и даже всего мира зависит от того, будет ли свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион устойчивым и процветающим в предстоящие десятилетия”, — сказал Байден, добавив, что AUKUS будет стремиться к тому, чтобы каждая нация обладала "самыми современными возможностями, в которых мы нуждаемся”.

По словам Байдена, первым конкретным шагом в расширении и поддержании "устаревающего военного потенциала и критических технологий” было бы предоставление Австралии атомных, но "традиционно вооружённых” подводных лодок.

"Только несколько стран обладают атомными подводными лодками и для любой страны является важным решением приобрести этот огромный потенциал, — сказал в свою очередь Борис Джонсон. — Но Австралия — один из наших старейших друзей, родственная нация, товарищ по демократии и естественный партнёр в этом предприятии”.

Атомные подводные лодки в настоящее время эксплуатируются только шестью странами — Китаем, Францией, Индией, Россией, США и Великобританией, — которые также обладают атомным оружием. Если и когда проект AUKUS принесёт результаты, это сделает Австралию первой страной в мире, имеющей атомные подводные лодки, но не оружие.

Байден сказал, что проект начнётся с 18-месячного "периода консультаций” между военными трёх стран и привлечёт Международное агентство по атомной энергии для обеспечения "полного соблюдения” их обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия 1970 года (ДНЯО).

Причём тут Китай

Хотя президент США не упомянул Китай, все разговоры об "Индо-Тихоокеанском регионе” ясно давали понять, против кого направлен новый альянс.

Напомним, что Великобритания недавно присоединилась к США в отправке военных кораблей для операций "свобода судоходства” в Южно-Китайском море, жизненно важном морском торговом маршруте, где Пекин претендует на ряд островов и рифов.

Представитель посольства Китая Лю Пэнъюй, комментируя сделанное тремя лидерами заявление, сказал, что страны

"не должны создавать исключительные блоки, нацеленные на интересы третьих сторон или наносящие им ущерб. В частности, они должны избавиться от своего менталитета времён холодной войны и идеологических предрассудков".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Вашингтон фактически переименовал свое Тихоокеанское командование (PACOM) в "Индо-Тихоокеанское” в 2018 году в попытке добиться сотрудничества Индии в сдерживании Китая.
  • AUKUS позиционируется, как альянс "морских демократий”, объединённых их "демократией, устойчивостью, инновациями и разнообразием” в работе "на благо мира”.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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