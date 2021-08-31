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В Евросоюзе заявили, что афганские беженцы должны оставаться у себя в регионе

Мир

На заседании Совета Евросоюза министр Дании по делам иммиграции Маттиас Тесфайе призвал беженцев из захваченного талибами* Афганистана оставаться в стране. Вместо этого местным жителям надо ждать, пока европейские политики стабилизируют ситуацию.

В Евросоюзе заявили, что афганские беженцы должны оставаться у себя в регионе

По мнению Маттиаса Тесфайе, Европе нельзя принимать нелегальных мигрантов из Афганистана. Вместо этого страны должны финансировать международные организации, сотрудники которых занимаются этим регионом.

"Люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе", — подчеркнул датский министр.

Также политик сообщил, что разговаривал по видеосвязи с министрами Таджикистана и Туркмении. Таким образом Дания хочет знать точку зрения других государств.

Кроме того, Матиас Тесфайе попросил укрепить внешние границы Евросоюза, чтобы не допустить обострение миграционного кризиса.

Напомним, что раньше Еврокомиссия выступала за квоты для беженцев из Афганистана, их глобальный приём в страны Евросоюза.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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Почему Европа принимает мигрантов ?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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