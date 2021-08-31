Глава МИД Швеции заявила, что Россия бросила вызов Евросоюзу

По мнению Анн Линде, Россия угрожает интересам и ценностям Европейского союза.

Глава МИД Швеции Анн Линде ответила на вопрос депутата Маркуса Вихелея об отношениях между Москвой и Стокгольмом. Слова министра приводит издание RT.

Линде заявила, что Россия бросает вызов, направленный против интересов и ценностей Европейского союза, поэтому отношения ЕС и России по-прежнему остаются очень сложными.

Также глава ведомства отметила необходимость "принципиального подхода" при взаимодействии с российскими официальными лицами, представителями гражданского общества и оппозиции. Без всего этого будет невозможно решить разногласия, существующие в отношениях между ЕС и Россией, заключила Линде.

Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно упоминал, что Россия готова к конструктивному сотрудничеству с Евросоюзом, основанному на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов.

Ранее Pravda.Ru писала, что Швеция усилила свое военное присутствие в Балтийском море.

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