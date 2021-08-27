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"Мы выследим вас": Байден пригрозил террористам, напавшим на аэропорт Кабула

Мир

Президент Соединённых Штатов Джо Байден пообещал принять ответные меры в связи с терактом в Кабуле, заявив, что США "выследят виновных и заставят их заплатить".

"Мы выследим вас": Байден пригрозил террористам, напавшим на аэропорт Кабула

Байден на ежедневном брифинге в Белом доме подтвердил, что взрывы были осуществлены Исламским государством* в провинции Хорасан (ISIS-K*), филиалом ИГИЛ* в Афганистане.

В результате нападения, напомним, погибли десятки людей, в том числе мирные афганцы и по меньшей мере 13 военнослужащих США.

  • Это самое большое число американских военнослужащих, погибших в Афганистане за один инцидент, с тех пор как в августе 2011 года при сбитом вертолёте погибло 30 военнослужащих.

"Тем, кто совершил это нападение, а также всем, кто желает Америке зла, знайте: мы не простим; мы не забудем, — сказал Байден. — Мы выследим вас и заставим заплатить. Я буду защищать наши интересы и наш народ всеми доступными мне мерами”.

Хозяин Белого дома добавил, что США продолжат эвакуацию американских граждан и союзников США, несмотря на нападение:

"Террористы нас не остановят, мы не позволим им остановить нашу миссию. Мы продолжим эвакуацию”, — сказал он.

Американские военнослужащие не погибали в боевых действиях в Афганистане с февраля 2020 года.

Байден на пятницу отложил свои встречи, включая встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом, чтобы сосредоточиться на ситуации в Афганистане.

* запрещенная в РФ организация

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Взрыв террориста-смертника в аэропорту Кабула. Первые кадры теракта в Афганистане.
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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