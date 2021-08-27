Группа вооружённых людей, в которой были два террориста-смертника, напала вечером в четверг на толпу стремившихся улететь из страны афганцев, в аэропорту Кабула.
За пределами периметра аэропорта прогремели два взрыва. Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что один взрыв произошёл у входа в аэропорт Эбби-Гейт.
Второй взрыв произошёл в отеле "Барон" или рядом с ним, где в последние дни многим людям, в том числе афганцам, британцам и американцам, было приказано собраться, прежде чем отправиться в аэропорт для эвакуации.
Группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение, сообщило информационное агентство Amaq в своем Telegram-канале.
Филиал ИГИЛ* в Афганистане, называющий себя "Исламское государство"* в провинции Хорасан, (ISIS-K*), выступает против западных стран, а также талибов*, которые недавно молниеносно взяли под свой контроль всю страну.
Члены ISIS-K*, имеющие связи с более известным филиалом группы в Сирии и Ираке, совершили серию жестоких нападений, в основном направленных против мусульманского меньшинства шиитов Афганистана, включая нападение в 2020 году на роддом в Кабуле, в ходе которого они убили женщин и младенцев.
В течение нескольких часов после взрыва представитель талибов* и российские официальные лица заявили, что в результате взрывов погибли по меньшей мере 13 человек, ещё несколько получили ранения.
Позже медицинские источники сообщили "Аль-Джазире", что в результате взрыва погибли по меньшей мере 60 человек мирных афганцев и более 140 афганцев получили ранения в результате нападений.
Пентагон подтвердил, что 12 военнослужащих США были убиты в результате нападения и еще 15 ранены.
В ночь на среду из западных столиц поступили предупреждения об угрозе со стороны ИГИЛ*, ряды которого пополнились благодаря освобождению талибами* заключённых во время их продвижения через Афганистан.
Поздно вечером в среду посольство США предупредило граждан у трёх ворот аэропорта, чтобы они немедленно выехали из-за неустановленной угрозы безопасности. Австралия, Великобритания и Новая Зеландия также посоветовали своим гражданам в четверг не ехать в аэропорт.
Западные официальные лица предупредили о крупном нападении, призывая людей покинуть аэропорт, но к этому совету в основном не прислушались афганцы, отчаянно пытавшиеся покинуть страну в последние несколько дней эвакуации под руководством американцев, прежде чем США официально прекратят свое 20-летнее присутствие 31 августа.
Несмотря на предупреждения, представитель Пентагона, сказал, что некоторые самолёты будут продолжать летать.
"Эвакуационные операции в Кабуле не завершатся через 36 часов. Мы будем продолжать эвакуировать как можно больше людей до конца миссии”, — написал Кирби в "Твиттере".
Талибы* заявили, что позволят афганцам улететь коммерческими рейсами после крайнего срока 31 августа на следующей неделе, но пока неясно, какие авиакомпании вернутся в аэропорт, контролируемый группировкой.
* запрещенная в РФ организация
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