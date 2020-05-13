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Теракт в Кабуле: удар нанесен по роддому, погибли женщины и младенцы

Мир

В шиитском мусульманском районе Кабула боевики совершили нападение на родильный дом, который работает под патронажем международной организации "Врачи без границ".

На момент публикации материала известно, что погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе двое новорожденных детей.

Вооруженные люди, одетые в полицейскую форму, штурмовали здание больницы. Четверо боевиков были застрелены афганскими силами безопасности во второй половине дня, сообщает The Guardian.

Представитель Министерства внутренних дел Тарек Ариан заявил, что более 80 женщин и младенцев были эвакуированы афганскими силами безопасности. Несколько врачей, оказавшихся в ловушке на верхних этажах больницы, вынуждены были уходить по крышам соседних зданий.

Ни талибы* , ни Исламское государство* не взяли на себя ответственность за нападение. Остается неясным, почему именно эта больница была выбрана в качестве объекта нападения.

Под подозрением в первую очередь талибы*

Талибы*, главная исламистская повстанческая группировка Афганистана, отрицают свою причастность к нападению.

Тем не менее, президент Ашраф Гани заявил в телеобращении во вторник, что он приказывает афганским силам перейти от оборонительного подхода к "наступательному режиму" против талибов* и других воинственных группировок в стране,

"поскольку насилие угрожает сорвать мирные переговоры между Соединенными Штатами, Талибаном и афганским правительством"

Хамдулла Мохиб, советник правительства по национальной безопасности, написал во вторник в твиттере:

"если талибы не могут контролировать насилие, или их спонсоры теперь передали свой террор другим организациям - что было одной из наших главных забот с самого начала - тогда, похоже, нет смысла продолжать вовлекать талибов в "мирные переговоры"."

Напомним, что в феврале между США и движением "Талибан*" было подписано соглашение, предусматривающее начало переговоров между ключевыми афганскими фигурами, включая представителей правительства страны. 

*запрещенная на территории РФ организация

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Темы кабул талибы теракт нападение на роддом
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Теракт в Кабуле: удар нанесен по роддому, погибли женщины и младенцы
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