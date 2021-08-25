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Кто не улетел - мы не виноваты: талибы* закрыли для афганцев доступ в аэропорт

Мир

Представитель группировки "Талибан"* заявил, что "власти страны" больше не позволят афганцам покидать страну через аэропорт Кабула, призвав Запад "не поощрять бегство образованной элиты, такой как врачи и инженеры".

Кто не улетел - мы не виноваты: талибы* закрыли для афганцев доступ в аэропорт

Забиулла Муджахид на брифинге для прессы пояснил, что "иностранцы могут продолжать пользоваться аэропортом до крайнего срока — 31 августа".

Он также сказал, что толпы людей вокруг столичного аэропорта должны вернуться в свои дома, что их безопасность будет гарантирована и что "люди могут оставаться в Афганистане и ничего не бояться — репрессий не будет".

"Талибы забыли о конфликте и оставят прошлое в прошлом", — уверил СМИ представитель "Талибана"* и ещё раз подчеркнул, что "31 августа — крайний срок, красная линия, установленная США для завершения их эвакуации из Афганистана".

К слову, напомним, что ещё до официального объявления талибов* о запрете для афганцев эвакуироваться из страны, бывшие сотрудники иностранных посольств и военных баз говорили о том, что западные "работодатели" бросили их на произвол судьбы и боевиков.

* запрещённая в РФ организация

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Афганистан: что для него лучше? США или Талибы*?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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