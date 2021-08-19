"Талибан"* объявил о создании Исламского Эмирата Афганистан

Радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) официально объявило о создании Исламского эмирата Афганистан через четыре дня после захвата Кабула и через 102 года с тех пор, как Афганистан получил независимость от Великобритании.

В четверг, 19 августа официальный представитель талибов Забиулла Муджахид объявил в Twitter о создании нового государства — Исламского эмирата Афганистан. Он прикрепил к посту фотографию, на которой изображен флаг эмирата и с его герб.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.