EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ряд россиян получит надбавку к пенсии
Эксперт назвал ошибки исследования ВШЭ о "зомби"-предприятиях в России
Зеленский рассмешил Крым заявлением о "радостном возвращении" в состав Украины
В МИД удивились заявлению ЕС о недопустимости влияния России на Афганистан
На границе Польши и Белоруссии отказались пропустить мигрантов
Врач рассказала, чем может быть опасна минеральная вода
Зарезал и скрылся за границей: в Иркутске мужчине дали срок за убийство в 1994-м
Житель ЕАО забыл на улице чемодан с 15 млн рублей
Дочь Анастасии Волочковой в купальнике очаровала публику

"Талибан"* объявил о создании Исламского Эмирата Афганистан

Мир

Радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) официально объявило о создании Исламского эмирата Афганистан через четыре дня после захвата Кабула и через 102 года с тех пор, как Афганистан получил независимость от Великобритании.

В четверг, 19 августа официальный представитель талибов Забиулла Муджахид объявил в Twitter о создании нового государства — Исламского эмирата Афганистан. Он прикрепил к посту фотографию, на которой изображен флаг эмирата и с его герб.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Первые казни талибами, мольбы женщин, психологи для солдат США: Афганистан на улице и на бумаге
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Галкин ответил на нападки Собчак по поводу замка в деревне Грязь
"Талибан"* объявил о создании Исламского Эмирата Афганистан
Лавров: Россия поддерживает вывод иностранных войск из Ливии
Жительнице Ставрополья дали срок за попытку продать своего ребенка
Ряд россиян получит надбавку к пенсии
Как правильно выбрать обувь?
Эксперт назвал ошибки исследования ВШЭ о "зомби"-предприятиях в России
Зеленский рассмешил Крым заявлением о "радостном возвращении" в состав Украины
Скабеева назвала Зеленского "человеком с фантомными болями"
Семь мифов о курении
Популярное
Новости Белоруссии
Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию

Стоит ли удивляться, что Киргизия, Казахстан, Азербайджан сюрпризы преподносят? Откуда такая русофобия там цветёт пышным цветом?

Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Мир. Новости мира
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Одиночные виды
Сбежавшей из Белоруссии Тимановской стало плохо на соревнованиях в Польше
Мир. Новости мира
Украина хотела, но не смогла забрать своих граждан из Афганистана
Любовь Степушова Мишустин предупредил Казахстан: не нужно повторять украинский сюжет Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Электромагнитная винтовка Гаусса: электричество, которое... стреляет Вячеслав Шпаковский Усам Оздемиров Глобальное лидерство США человечеству не по карману Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Горбачёв: неудачная война Америки была "плохой идеей с самого начала"
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим впервые полностью показала исхудавшую фигуру после болезни
Посол РФ в Кабуле: "Ситуация новая для всех"
Мир. Новости мира
Посол РФ в Кабуле: "Ситуация новая для всех"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников