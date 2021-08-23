31 августа и ни часом дольше: талибы* обозначили для США "красную линию"

До окончания вывода американских войск из Афганистана остается все меньше времени. Но эвакуировать людей, которые не хотят жить под властью талибов*, до 31 августа не получится — это уже очевидный факт.

Представитель талибов* доктор Сухайл Шахин, комментируя эту ситуацию для телеканала Sky News, от имени руководства организации сделал резкое предупреждение:

"Это красная линия. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все свои вооруженные силы. Поэтому, если они расширяют время своего присутствия, это означает, что они расширяют оккупацию, в то время как в этом нет необходимости. Если США или Великобритания будут искать дополнительное время для продолжения эвакуации — ответ будет отрицательным. Или будут последствия".

По его словам, "задержка иностранных военных вызовет недоверие между нами" и, как следствие, реакцию со стороны новой власти Афганистана. Какую именно — представитель "Талибана"* не уточнил.

"Бегут не от нас, а за сытой жизнью"

"Все хотят переселиться в западные страны"

Зато комментируя происходящее в кабульском аэропорту, где люди буквально штурмом пытаются прорваться на летное поле и улететь "куда получится", Сухайл Шахин заявил, что политика талибов* здесь вовсе ни при чем, и дело в самой банальной экономической миграции:

"Уверяю вас, дело не в том, что они волнуются или боятся. Они хотят жить в западных странах, и это своего рода экономическая миграция, потому что Афганистан — бедная страна, и 70% населения Афганистана живет за чертой бедности, поэтому все хотят переселиться в западные страны, чтобы иметь процветающую жизнь".

* организация, запрещенная в РФ