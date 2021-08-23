США де-факто бросили афганцев, работавших на них

Афганцы-сотрудники посольства США в Кабуле уже не верят в то, что будут эвакуированы своими работодателями. Они чувствуют себя преданными и заявляют, что предпочтут "умереть с достоинством”, чем пойти на сделку с талибами*.

Об этом рассказывает сегодня NBC News со ссылкой на слова работника "уехавшего" посольства США.

"Сотрудники афганского посольства глубоко обескуражены тем, что после приглашения Госдепартамента США в среду отправиться в Международный аэропорт имени Хамида Карзая для эвакуации, они столкнулись с "жестоким опытом”, — говорится в статье.

Что случилось

Как рассказывает издание, люди, которые прибыли в аэропорт по приглашению Госдепа США с уверенностью, что будут эвакуированы, сообщили, что их "толкали, били, плевали и проклинали боевики "Талибана"* на контрольно-пропускных пунктах рядом с аэропортом", а американские военные пытались, но смогли их защитить.

"Лучше умереть под пулями талибов”, чем снова оказаться лицом к лицу с толпой, — цитирует издание заявление одного из сотрудников, обвинившего США в "двойном стандарте" — афганские правительственные элиты получили правильные документы и вывезены из страны, в то время как работники посольств брошены на произвол талибов*.

Один их экс-сотрудников кабульского диппредставительства США сообщил, что его дом был помечен краской из баллончика — тактика, которую талибы* использовали в прошлом, чтобы идентифицировать неугодных им людей. Мужчина рассказал, что его семья была вынуждена покинуть свой дом, но не смогла добраться до аэропорта.

Штаты продолжают обещать

И даже после того как инцидент был предан огласке в СМИ, представитель Госдепартамента на брифинге в понедельник повторил заявление, что США имеют

"особые обязательства” перед местными сотрудниками посольства, которые "перенесли трудности, боль и потери из-за своей приверженности работе с нами, чтобы построить лучшее будущее для всех афганцев”.

К слову, напомним, что США эвакуируют даже своих граждан, руководствуясь принципом: "это просто бизнес".

Эвакуация по-штатовски: место в самолёте из Афганистана стоит от $2000

* террористическая организация, запрещённая на территории РФ

