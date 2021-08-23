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США де-факто бросили афганцев, работавших на них

Мир

Афганцы-сотрудники посольства США в Кабуле уже не верят в то, что будут эвакуированы своими работодателями. Они чувствуют себя преданными и заявляют, что предпочтут "умереть с достоинством”, чем пойти на сделку с талибами*.

США де-факто бросили афганцев, работавших на них

Об этом рассказывает сегодня NBC News со ссылкой на слова работника "уехавшего" посольства США.

"Сотрудники афганского посольства глубоко обескуражены тем, что после приглашения Госдепартамента США в среду отправиться в Международный аэропорт имени Хамида Карзая для эвакуации, они столкнулись с "жестоким опытом”, — говорится в статье.

Что случилось

Как рассказывает издание, люди, которые прибыли в аэропорт по приглашению Госдепа США с уверенностью, что будут эвакуированы, сообщили, что их "толкали, били, плевали и проклинали боевики "Талибана"* на контрольно-пропускных пунктах рядом с аэропортом", а американские военные пытались, но смогли их защитить.

"Лучше умереть под пулями талибов”, чем снова оказаться лицом к лицу с толпой, — цитирует издание заявление одного из сотрудников, обвинившего США в "двойном стандарте" — афганские правительственные элиты получили правильные документы и вывезены из страны, в то время как работники посольств брошены на произвол талибов*.

Один их экс-сотрудников кабульского диппредставительства США сообщил, что его дом был помечен краской из баллончика — тактика, которую талибы* использовали в прошлом, чтобы идентифицировать неугодных им людей. Мужчина рассказал, что его семья была вынуждена покинуть свой дом, но не смогла добраться до аэропорта.

Штаты продолжают обещать

И даже после того как инцидент был предан огласке в СМИ, представитель Госдепартамента на брифинге в понедельник повторил заявление, что США имеют

"особые обязательства” перед местными сотрудниками посольства, которые "перенесли трудности, боль и потери из-за своей приверженности работе с нами, чтобы построить лучшее будущее для всех афганцев”.

К слову, напомним, что США эвакуируют даже своих граждан, руководствуясь принципом: "это просто бизнес".

Эвакуация по-штатовски: место в самолёте из Афганистана стоит от $2000

* террористическая организация, запрещённая на территории РФ
 

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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