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Пригожин рассказал, как Соединённые Штаты поступают с партнёрами

Мир

Соединённые Штаты не способны обучить армию, уверен российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Пригожин рассказал, как Соединённые Штаты поступают с партнёрами

Предприниматель ответил на запрос редакции "ПолитЭксперт". Журналисты поинтересовались у Пригожина, как он относится к ситуации в Афганистане. Ранее члены "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в России) сообщили об установлении контроля над всей территорией государства. Боевики начали наступление в Афганистане сразу после вывода из страны американских войск.

"Во-первых, подробный анализ произошедшего еще только предстоит дать, этим в настоящий момент занимаются политэксперты. И в ближайшее время, я надеюсь, мы получим много ответов", — подчеркнул предприниматель.

Страны, избирающие Вашингтон в качестве партнера, совершают большую ошибку. США "бессовестно бросают" союзников при появлении опасности, пояснил бизнесмен.

"В-третьих, касательно американской миссии в Афганистане, есть русская пословица "Не в коня корм". Пользуясь случаем, обращаюсь к партнерам США: "Будьте начеку, не теряйте бдительность. Американцы вас в лучшем случае бросят, а в худшем сдадут", — сказал Пригожин.

Он также охарактеризовал итог пребывания контингента Соединённых Штатов в Афганистане. Представители "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в России) смогли "вдуть Дядюшке Сэму по самое не балуйся", резюмировал бизнесмен.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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