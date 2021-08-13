В США антипрививочники испугались фильма "Я — легенда"

В США противники вакцинации боятся делать прививку от коронавируса из-за популярного голливудского фильма "Я — легенда", где по сюжету новое лекарство от рака превратило людей в зомби. Сценарист фильма заверил антипрививочников, что сюжет является выдумкой.

По данным Телеканала "360", обсуждение фильма "Я — Легенда" в контексте пандемии началось после того, как в The New York Times вышла статья о компании, владелец которой пытается вакцинировать весь штат работников. Одна из сотрудниц заявила, что боится делать прививку, потому что она может привести к негативным последствиям. Женщина сослалась на фильм "Я — легенда".

В фильме главного героя по имени Роберт играет Уилл Смит. Он является единственным выжившим в городе, который полон зомби. Они появились после того, как доктор Элис Криппин создала лекарство от рака. В основе препарата лежал генетически модифицированный штамм вируса кори. Он начал превращать людей в зомби.

Непонятно, как антипрививочники связали лекарство из фильма с вакциной от COVID-19. Но теория о мутации людей после вакцинации стала популярной в США, и врачам, а также сценаристу фильма пришлось опровергать ее.

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