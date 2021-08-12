Вирусолог заявила о смертельной опасности гриппа после вакцинации

Вирусолог Елена Терёшина рассказала, что после вакцинации от коронавируса заболевание гриппом может привести к летальному исходу.

"Дело в том, что, если вы провакцинируетесь против гриппа и заболеете коронавирусом, это может быть смертельным. Хуже того: если вы провакцинируетесь от коронавируса и заболеете сезонным гриппом — это тоже смертельно. Именно с гриппом у коронавируса вот такая интерференция", — заявила Терешина изданию Общественная Служба Новостей.

По словам вирусолога, группа российских ученых под руководством Владислава Ласкавого выяснила, что после вакцинации от гриппа пациенты тяжелее переносили коронавирус и чаще умирали, чем люди, которые не делали прививку от гриппа.

Впервые феномен опасной взаимосвязи коронавируса и гриппа был выявлен в одном из итальянских домов престарелых, где наблюдалась большая смертность от COVID-19. Оказалось, что перед приходом пандемии там прошла вакцинация пожилых людей от гриппа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.