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Вирусолог заявила о смертельной опасности гриппа после вакцинации

Общество

Вирусолог Елена Терёшина рассказала, что после вакцинации от коронавируса заболевание гриппом может привести к летальному исходу.

Вирусолог заявила о смертельной опасности гриппа после вакцинации

"Дело в том, что, если вы провакцинируетесь против гриппа и заболеете коронавирусом, это может быть смертельным. Хуже того: если вы провакцинируетесь от коронавируса и заболеете сезонным гриппом — это тоже смертельно. Именно с гриппом у коронавируса вот такая интерференция", — заявила Терешина изданию Общественная Служба Новостей.

По словам вирусолога, группа российских ученых под руководством Владислава Ласкавого выяснила, что после вакцинации от гриппа пациенты тяжелее переносили коронавирус и чаще умирали, чем люди, которые не делали прививку от гриппа.

Впервые феномен опасной взаимосвязи коронавируса и гриппа был выявлен в одном из итальянских домов престарелых, где наблюдалась большая смертность от COVID-19. Оказалось, что перед приходом пандемии там прошла вакцинация пожилых людей от гриппа.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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