Украинский политик предложил обменять Крым и Донбасс на ядерное оружие

Бывший зам секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Степан Гавриш, выступая на украинском телевидении, рассказал о последствиях выполнения минских соглашений. По его мнению, они приведут к возникновению автономных республик на востоке и окончательным признанием Крыма территорией России.

Политик предложил новый сценарий развития российско-украинских и международных отношений, необходимый в виду неэффективности попыток давления на Россию.

После признания Крыма российской территорией и появления автономных образований в районе Донбасса, по мнению Гавриша, Киев сможет вернуться к пересмотру Будапештского меморандума. Таким образом политик надеется выйти из соглашений, запрещающих Украине иметь ядерное оружие.

При этом он назвал Минские договоренности "унизительными":

"Мы не должны спрашивать разрешения на это у Вашингтона и Берлина", — заключил Сергей Гавриш.

Минские соглашения — это документы, регламентирующие процесс прекращения боевых действий в востоке Украине. Ситуация в Донбассе неоднократно обсуждалась с Киевом в рамках встреч контактной группы в Белоруссии. Но подписание соответствующих мирных договорённостей не привело к прекращению огня со стороны украинских военных в регионе.

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