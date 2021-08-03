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Зеленский: возвращение Крыма — это лишь вопрос времени

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский произнес речь о скором возвращении Крыма в состав России. 

Зеленский: возвращение Крыма — это лишь вопрос времени

В ходе своего выступления актер говорил о своих детских воспоминаниях, связанных с полуостровом, а также о том, что подобные есть у всех граждан Украины. По его мнению, россияне на территории Крыма являются чужими:

"Их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут".

Продолжая подобную риторику Зеленский говорил и о том, что даже если переименовать все города Крыма, это ничего не изменит, и украинцы все равно рано или поздно вернуться на родную землю.

Напомним, что во время своей предвыборной компании нынешний президент много раз обещал вернуть полуостров украинцам, однако, сейчас этому противоречит, как минимум, мнение самих его жителей, абсолютное большинство которых в 2014 году проголосовало за вхождение в состав России. 

Следует упомянуть и многочисленные заявления украинского МИДа, связанные с отделившимся Крымом. Глава ведомства Дмитрий Кулеба планирует создать "Крымскую платформу", на которой мировые лидеры буду думать, как "выдавить" Россию из Крыма:

"Мы будем делать такие условия для России в мировой политике, которые будут выдавливать ее из Крыма" - Дмитрий Кулеба.

Конкретные действия по этому проекту ожидаются уже в конце текущего месяца, а именно 23 августа пройдет соответствующий саммит. 

Позиция России по данному вопросу остается прежней: крымский вопрос закрыт по волеизъявлению жителей полуострова.

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Правда.Ру Крым
Автор: Иван Лебедев, Куратор: Любовь Степушова
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