Врач-эстетист Эмма Каннингем назвала покраснение кожи одним из признаков аллергии на алкоголь

Аллергия на алкоголь может проявляться на коже

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У некоторых людей бывает аллергия на алкоголь. Хирург-стоматолог, врач-эстетист Эмма Каннингем рассказала о 5 признаках проявления этой аллергии, которые появляются на коже.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первый признак — это покраснение кожи. По словам доктора, алкоголь вызывает расширение кровеносных сосудов, из-за этого краснеет кожа, особенно на лице и шее. Такая реакция обычно встречается у людей с непереносимостью алкоголя и называется реакцией прилива алкоголя.

Второй признак — крапивница.

"Эта реакция часто вызвана иммунным ответом на определённые ингредиенты в алкогольных напитках, такие как зерновые, дрожжи или сульфиты”, — рассказала Эмма Каннингем.

Третий признак — зуд. Он может локализовываться на небольшом участке, а может распространяться по всему телу.

Четвёртый признак — отёк губ, языка, лица или горла.

"Его ещё называют ангионевротический отек и он может быть серьезной аллергической реакцией, требующей немедленной медицинской помощи”, — сообщила врач.

Пятый признак — контактный дерматит. Он может характеризоваться покраснением, зудом, а иногда и образованием волдырей на коже.