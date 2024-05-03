Водители, обратите внимание: учиться на "автомате" может обернуться штрафами

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Почему начинающим водителям стоит учиться на механике: советы от ГИБДД

1:13
Авто

Начинающие автомобилисты часто предпочитают учиться вождению на автомобилях с автоматической коробкой передач (АКПП), поскольку это облегчает сдачу экзаменов. Однако эксперт ГИБДД настаивает на том, что учёба на машинах с механической коробкой передач (МКПП) может быть более выгодной в долгосрочной перспективе.

Почему начинающим водителям стоит учиться на механике: советы от ГИБДД
Фото: Wikipedia by Pommeau is licensed under CC BY-SA 4.0

Управление "механикой" дает водителям более глубокое понимание процесса управления автомобилем, позволяет творчески подходить к вождению, улучшает умение управлять даже слабыми моторами и способствует экономии топлива. Опытные водители с МКПП легко адаптируются к автоматам, в то время как переход с "автомата" на "механику" может быть сложным.

К тому же, в России на правах водителей, умеющих управлять только автоматической трансмиссией, ставится специальная отметка АТ. Вождение автомобиля с механической коробкой передач без соответствующей квалификации может привести к штрафам от 5 000 до 15 000 рублей. Таким образом, начальное обучение на "механике" может сберечь новичков от будущих проблем с законом и улучшить их водительские навыки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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