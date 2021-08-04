EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Гробовые проедаю": Садальский оправдался за роскошный ужин с устрицами
КГБ арестовал белорусского философа и писателя Владимира Мацкевича
"Уникальные" методы воспитания: в Петербурге отец едва не задушил сына
Фанаты не узнали располневшего Данилу Козловского
В Госдуме обвинили японцев в заражении российской спортсменки
Врачи запретили певице МакSим вставать с постели
Жителя Саратовской области убило молнией на глазах у сына
Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио
Любови Соболь не удалось переписать на мужа свое имущество
">

Генерал СБУ о ядерном вооружении: "забудьте о сокращении"

Политика

Генерал-полковник СБУ Игорь Смешко присоединился к главе "Слуги народа" Давиду Арахамии в сожалениях о ядерном разоружении Украины. 

Генерал СБУ о ядерном вооружении: "забудьте о сокращении"

По его словам, вполне вероятны проведения консультаций по выходу из международных соглашений о ядерном разоружении. В то же время неизвестно о реальных технических возможностях Украины в этой сфере.

В своем выступлении Смешко назвал Украину "краеугольным камнем" и пригрозил:

"Или государство получит гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении вооружения и нераспространении".

Парламентский лидер украинской партии "Слуга Народа" Давид Арахамия раннее высказывал свое негодование о том, что его страна вообще вступила в подобные соглашения. По его мнению, многие страны, включая США, "недооценивают или делают вид, что недооценивают" Украину. 

Будапештский меморандум 1994 года - это соглашение между Россией, США, Францей, Великобританией и Украиной, по которому Киев уничтожил весь свой ядерный потенциал, взамен  на защиту других участников договора. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Будапештский меморандум
Автор: Иван Лебедев, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Семьи погибших в ДТП в Турции жителей Самарской области получат по 1 млн рублей
Генерал СБУ о ядерном вооружении: "забудьте о сокращении"
"Гробовые проедаю": Садальский оправдался за роскошный ужин с устрицами
КГБ арестовал белорусского философа и писателя Владимира Мацкевича
COVID-19: лекарства нет, вакцины малоэффективны?
"Уникальные" методы воспитания: в Петербурге отец едва не задушил сына
Фанаты не узнали располневшего Данилу Козловского
В Госдуме обвинили японцев в заражении российской спортсменки
Вымирающих россиян заменят мигрантами
Врачи запретили певице МакSим вставать с постели
Популярное
Новости Белоруссии
Кто убил белорусского радикала Шишова

Следы предполагаемых убийц белорусского радикала Виталия Шишова надо искать среди его соратников, украинских радикалов, украинских спецслужб. 

Кто убил белорусского радикала Шишова
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Экономика и бизнес
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Военные новости
Адмирал Комоедов описал ответ РФ в случае удара США по Черноморскому флоту
Прибалтика
Мигранты в Литве угрожают Вильнюсу санкциями ЕС
Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
"Ваше Превосходительство господин Президент" — народ Грузии обратился к Путину
Новости Украины
Зеленский: "Возвращение Крыма — это лишь вопрос времени"
На Украине цены на газ устремились в космос
Газ
На Украине цены на газ устремились в космос
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников