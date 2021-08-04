Генерал СБУ о ядерном вооружении: "забудьте о сокращении"

Генерал-полковник СБУ Игорь Смешко присоединился к главе "Слуги народа" Давиду Арахамии в сожалениях о ядерном разоружении Украины.

По его словам, вполне вероятны проведения консультаций по выходу из международных соглашений о ядерном разоружении. В то же время неизвестно о реальных технических возможностях Украины в этой сфере.

В своем выступлении Смешко назвал Украину "краеугольным камнем" и пригрозил:

"Или государство получит гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении вооружения и нераспространении".

Парламентский лидер украинской партии "Слуга Народа" Давид Арахамия раннее высказывал свое негодование о том, что его страна вообще вступила в подобные соглашения. По его мнению, многие страны, включая США, "недооценивают или делают вид, что недооценивают" Украину.

Будапештский меморандум 1994 года - это соглашение между Россией, США, Францей, Великобританией и Украиной, по которому Киев уничтожил весь свой ядерный потенциал, взамен на защиту других участников договора.

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