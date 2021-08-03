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МИД Китая оценил доклад США об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

Мир » Азия

Министерство иностранных дел Китая оценило доклад американского конгрессмена Мака Маккола об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане.

МИД Китая оценил доклад США об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

Представители китайского ведомства заявили, что представленная в нём информация — ложь: в докладе не содержится никаких доказательств. Действия США имеют исключительно политические основания и направлены на то, чтобы дискредитировать КНР.

Также МИД Китая обратил внимание на то, что американская сторона до сих не обнародовала отчёты о некоторых вспышках респираторных заболеваний в самих США, которые ранее не предавались огласке.

Кроме того, китайское ведомство напомнило о визите в Ухань специальной комиссии ВОЗ в феврале 2021 года, которая доказала, что распространение COVID-19 не связано с утечкой из лаборатории.

Китай призвал США отказаться от политизации пандемии и направить усилия на лечение людей.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Любовь Степушова
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