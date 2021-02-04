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Группа ВОЗ в Ухане получила данные, "которые ещё никто не видел"

Здоровье

Группа экспертов ВОЗ, которая работает в Китае, расследуя происхождение коронавируса, утверждает, что ей удалось получить данные, которых "никто не видел раньше" и которые не исключают полностью вероятность, что COVID-19 "убежал из лаборатории".

Группа ВОЗ в Ухане получила данные, "которые ещё никто не видел"

"Мы видим новую информацию, и это хорошо, это очень ценная вещь, которая начинает помогать нам искать правильные направления для этого вируса", — подчеркнул специалист Питер Дашак, директор неправительственной организации EcoHealth Alliance в интервью Sky News.

В воскресенье команда начала работать на рынке мяса и морепродуктов в городе Ухане, где были обнаружены первые в мире случаи COVID-19.

В ближайших планах команды ВОЗ посещение Уханьского института вирусологии. Исследователи этого центра работали с коронавирусами, но отвергают утверждения о том, что Covidarum-19 появился в результате лабораторной утечки.

По словам специалиста, китайские ученые "делятся данными, которых мы раньше не видели и которых никто раньше не видел".

"Они открыто говорят с нами обо всех возможных путях. Китай открыт и готов работать с нами, и мы видим это каждый день", — добавил вирусолог.

Автор: Ольга Лебедева
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