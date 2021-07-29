"Учитывая градус": в Раде оценили "тона" разговора Байдена и Зеленского

Встреча лидеров США и Украины, предварительно намеченная на 30 августа, может пройти "на повышенных тонах". Причина тому — "поступок" Вашингтона в вопросе "Северного потока-2", который на Украине сочли "ударом".

Напомним, что ранее Вашингтон не только "сдал назад" в вопросе санкций по "СП-2", но и сумел найти общий язык с Берлином. "Сделка" очень расстроила Киев, который заявил, что остался как без гарантий, так и без денег, а договор США и ФРГ заключили "за спиной" Украины.

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча [Владимира] Зеленского с [Джо] Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может, делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком", — сообщил, выступая на "Украине 24", глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Украинский политик отметил: американский Конгресс может в открытую начать политику противодействия тем решениям, которые по "СП-2" принимает Байден. В частности, отметил Арахамия, есть

"…десятки писем от конгрессменов, которые прервут свой отпуск и приедут на встречу с Зеленским".

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