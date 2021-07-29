Откуда не ждали: Белый дом получил ультиматум по "СП-2"

Не всем в "американском королевстве" пришлась по душе новость о более "лояльном" отношении новой администрации к "СП-2".

Недавние шаги по "газовой сделке" с ФРГ и высказывания Джо Байдена по поводу отмены санкций возымели негативный эффект: сразу 12 сенаторов поставили Белому дому ультиматум.

Как сообщает Bloomberg, группа из 12 сенаторов, представляющих Республиканскую партию, заявила: требуем ввести новые санкции против газопровода. Причина — противоречие "СП-2" интересам как Штатов, так и их союзников.

Согласно письму, которое цитирует Bloomberg, законченный и работающий газопровод приведёт к тому, что у России появится больше рычагов влияния на страны Европы. Кроме того, под угрозой Украина, да и вообще — "СП-2" поможет России "поддерживать агрессию".

В случае, если санкций не будет, написали сенаторы, они заблокируют несколько назначений в Минфин США.

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