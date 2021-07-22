Ни денег, ни гарантий: экс-депутат Рады о сделке "за спиной Киева"

Сделка по "СП-2", заключённая между Германией и США, продолжает оставаться в центре внимания украинских политиков и экспертов. Как сообщила экс-депутат Рады Анна Гопко, сделка заключена, по сути, "за спиной" Киева, а про компенсации разговора и вовсе не велось.

Гопко выступила на канале "Эспрессо" и заявила: мало того, что Украине никто и ничего не пообещал, так ещё и хоть какой-то конкретики не прозвучало в принципе.

"Финансовых компенсаций, также миллиардов долларов США, мы не услышали. <…> Никакой конкретики, что Украина получит взамен, если будет завершен "Северный поток-2", мы не услышали", — высказалась она.

Западные государства, отметила Гопко, виновны в том, что договорились "за спиной" у Украины.

"Ни гарантий безопасности, я имею в виду перспективы членства в НАТО, ни гарантий в плане укрепления обороноспособности Украины — миллиарды на усиление наших вооруженных сил на случай реального вторжения", — пожаловалась экс-депутат.

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