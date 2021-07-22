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Украина и Польша: сожалеем о решении ФРГ по "СП-2", но борьба не окончена

Мир

В своём стремлении противодействовать реализации "СП-2" Киев оказался не одинок: "руку помощи" протянула Варшава. Украина и Польша продолжат совместную работу, цель которой — "продержаться" до принятия Германией либо Штатами неких "адекватных мер".

Украина и Польша: сожалеем о решении ФРГ по "СП-2", но борьба не окончена

Как оказалось, главы МИД двух стран, а именно:

  • Дмитрий Кулеба (МИД Украины),
  • Збигнев Рау (МИД Польши),

успели представить на суд общественности совместное заявление по поводу "СП-2".

"Украина и Польша будут сообща работать над противодействием запуска газопровода "Северный поток-2", пока США, Германия, а также другие страны Запада не разработают пути противодействия российской угрозы для стран Восточной Европы", — цитируют документ на сайте польского МИД.

Кроме того, Варшава и Киев призывают Берлин и Вашингтон к принятию "адекватных мер". А от стран Европы ждут также мыслей на тему "пути противодействия угрозе РФ".

"Мы сожалеем, что Германия выступает за создание и эксплуатацию данного проекта, не задумываясь про последствия для своих союзников на востоке", — заключают дипломаты.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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