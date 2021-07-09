Принц Уильям обеспокоен материальным положением Гарри и Меган

В начале прошлого года принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских обязанностей.

Первые несколько месяцев королевская семья помогала им деньгами, но потом прекратила финансирование.

Сначала герцоги Сассекские планировали зарабатывать на бренде королевской семьи, но королева Елизавета II пресекла эту возможность, издав соответствующее распоряжение.

Сейчас принц Гарри и Меган Маркл сотрудничают с различными благотворителями и меценатами. Они дают им интервью, создают медиаконтент. Это позволяет супружеской чете зарабатывать миллионы долларов.

Такой способ заработка вызывает недоумение у принца Уильяма, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на королевского эксперта Дункана Ларкомба. Он обеспокоен тем, что герцоги Сассекские могут прибегнуть к ещё более изощрённым способам заработка денег.

"Что они сделают дальше? Ответ на этот вопрос принц Уильям боится услышать. В конце концов, они должны делать свою работу, не ссылаясь на королевский бренд”, — заявил он.

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