EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Большие панды больше не являются вымирающим видом животных
Доктор Евдокименко уверен, что знает, кто создал COVID-19
Психолог: как помочь ребёнку при разводе родителей
На территории музейного комплекса "Дорога памяти" стартовал проект "Кинопарк"
Эпидемиолог объяснил, когда беременным нужно прививаться от COVID-19
Заммэра Владимир Ефимов: В Москве сейчас около восьми миллионов рабочих мест
Туроператоры назвали стоимость тура в Египет после запуска чартеров
Промышленности прописали кооперацию
Аномальная жара в Москве продержится до 18 июля

Принц Уильям обеспокоен материальным положением Гарри и Меган

Мир

В начале прошлого года принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских обязанностей.

Принц Уильям обеспокоен материальным положением Гарри и Меган

Первые несколько месяцев королевская семья помогала им деньгами, но потом прекратила финансирование.

Сначала герцоги Сассекские планировали зарабатывать на бренде королевской семьи, но королева Елизавета II пресекла эту возможность, издав соответствующее распоряжение.

Сейчас принц Гарри и Меган Маркл сотрудничают с различными благотворителями и меценатами. Они дают им интервью, создают медиаконтент. Это позволяет супружеской чете зарабатывать миллионы долларов.

Такой способ заработка вызывает недоумение у принца Уильяма, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на королевского эксперта Дункана Ларкомба. Он обеспокоен тем, что герцоги Сассекские могут прибегнуть к ещё более изощрённым способам заработка денег.

"Что они сделают дальше? Ответ на этот вопрос принц Уильям боится услышать. В конце концов, они должны делать свою работу, не ссылаясь на королевский бренд”, — заявил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

На что рассчитывают Меган и Гарри отказываясь от титулов и королевского финансирования
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
"Ни в чём не нуждается": директор Бориса Моисеева рассказал о доходах певца
В Видном будут судить директора компании за невыплату зарплаты в 3 млн рублей
На устаревших микросхемах Россия далеко не уедет
Мифомания, или комплекс Мюнхгаузена
Большие панды больше не являются вымирающим видом животных
Доктор Евдокименко уверен, что знает, кто создал COVID-19
Психолог: как помочь ребёнку при разводе родителей
На территории музейного комплекса "Дорога памяти" стартовал проект "Кинопарк"
Эпидемиолог объяснил, когда беременным нужно прививаться от COVID-19
Заммэра Владимир Ефимов: В Москве сейчас около восьми миллионов рабочих мест
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества

Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.

Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества
Штаты недовольны: в Киргизии посмели принять "неудобный" закон
Мир. Новости мира
Штаты недовольны: в Киргизии посмели принять "неудобный" закон
Российский шоу-бизнес
Вдова Меньшова разрыдалась, прощаясь с супругом
Мир. Новости мира
У Литвы появился союзник в "гибридной войне режима Лукашенко"
Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова Василий Амирджанов Истерия с вакцинацией роняет доверие граждан Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров
Общество
Вакцинированные заболели массово. Так бывает?
Мир. Новости мира
Байден встретится с Зеленским, чтобы спасти мир от истерик Киева
Почему Меньшов не сделал прививку от COVID-19
Российский шоу-бизнес
Почему Меньшов не сделал прививку от COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников