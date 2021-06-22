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Уверены в белорусском народе: Пекин высказался о санкциях ЕС по РБ

Мир

Китай решил прокомментировать санкции, которыми "порадовали" Белоруссию на этой неделе представители ЕС. По мнению Пекина, народ Белоруссии вполне способен сам обеспечить политическую стабильность в стране, так что лезть в дела РБ извне не стоит.

Уверены в белорусском народе: Пекин высказался о санкциях ЕС по РБ

Напомним, что в ЕС ранее согласовали очередной санкционный "пакет", который, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, является "сигналом" для белорусского народа.

"Китайская сторона последовательно выступает против применения или угрозы применения односторонних санкций в международных отношениях.

Мы выступаем против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии. Мы уважаем путь развития, выбранный Белоруссией. Китайская сторона уверена в том, что белорусский народ сможет сохранить политическую стабильность собственными усилиями.

Мы надеемся на то, что международное сообществе сыграет конструктивную роль в этом", — рассказал в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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