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"Против диктатора и его соратников": о чём "сигналят" новые санкции ЕС по РБ

Мир

Очередные санкции против Белоруссии (уложенные, по традиции, в "пакет") нужны, оказывается, не только для вразумления белорусских властей. Это ещё и сигнал для жителей страны, рассказал глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Против диктатора и его соратников": о чём "сигналят" новые санкции ЕС по РБ

Напомним, что 21 июня ознаменовалось заседанием глав МИД стран ЕС, которые среди прочих вопросов обсудили и санкции против Белоруссии. Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал их как "неизбежные" — так в итоге и вышло. По данным из Twitter-аккаунта Мишеля,

"Сегодня ЕС посылает ещё один мощный сигнал поддержки народу Беларуси, вводя дополнительные ограничительные меры.

Наше послание режиму нельзя истолковать неверно: освободите всех политических заключённых, прекратите дальнейшие репрессии, начните инклюзивный национальный диалог".

"Я приветствую решение принять 4-й пакет санкций против режима Лукашенко. Он направлен не против народа Беларуси, а против диктатора и его соратников.

Будем работать над секторальными санкциями, наша цель — освобождение политзаключённых, свободные и честные выборы", — написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

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В ЕС анонсировали новые санкции против Белоруссии
Автор: Константин Шапров
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