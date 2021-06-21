"Против диктатора и его соратников": о чём "сигналят" новые санкции ЕС по РБ

Очередные санкции против Белоруссии (уложенные, по традиции, в "пакет") нужны, оказывается, не только для вразумления белорусских властей. Это ещё и сигнал для жителей страны, рассказал глава Европейского совета Шарль Мишель.

Напомним, что 21 июня ознаменовалось заседанием глав МИД стран ЕС, которые среди прочих вопросов обсудили и санкции против Белоруссии. Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал их как "неизбежные" — так в итоге и вышло. По данным из Twitter-аккаунта Мишеля,

"Сегодня ЕС посылает ещё один мощный сигнал поддержки народу Беларуси, вводя дополнительные ограничительные меры. Наше послание режиму нельзя истолковать неверно: освободите всех политических заключённых, прекратите дальнейшие репрессии, начните инклюзивный национальный диалог".

"Я приветствую решение принять 4-й пакет санкций против режима Лукашенко. Он направлен не против народа Беларуси, а против диктатора и его соратников. Будем работать над секторальными санкциями, наша цель — освобождение политзаключённых, свободные и честные выборы", — написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.