Лучше не лезьте: Китай о внешнем вмешательстве и "обновлении нации"

Китай решил высказаться по поводу попыток внешнего вмешательства: им будут противодействовать более решительно. А всем желающим "вмешаться" стоит помнить: подобные попытки заранее обречены на провал.

"Любые попытки вмешательства во внутренние дела Китая или сдержать его развитие обречены на провал", — сказал новый глава комиссариата МИД КНР в специальном административном районе (Гонконге) Лю Гуанъюань.

Гуанъюань выступил на особом семинаре, организованном в честь 100-летия с момента основания Коммунистической партии Китая (КПК). Он подчеркнул, что сдержать развитие Китая у недоброжелателей не выйдет, а также отметил: страна недавно приняла новый закон (регулирующий противодействие зарубежным санкциям).

"[Закон] исходит из насущной необходимости бороться с гегемонизмом и политикой силы", — подчеркнул выступающий.

"Достоинство и законные права китайского народа не должны ущемляться, а историческую тенденцию к великому обновлению китайской нации под руководством КПК не остановить", — добавил он.

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