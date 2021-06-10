EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На Филиппинах нашли необычных животных
Алтайские бактерии могли бы жить и в космосе
Ученые: в Антарктиде есть вулкан опаснее Йеллоустоунского
Пошел за рыбой - попался бегемоту
Микробиолог рассказала, как выбрать полезный йогурт
"Много беспредела": Волочкова будет судиться с Большим театром
Суд арестовал блогера Хованского на два месяца
Суд разделил имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко
Контрразведка Польши арестовала известного правозащитника как "русского шпиона"

К 2029 году Китай может обогнать США по количеству сверхбогатых людей

Мир

К 2029 году Китай может обогнать США по количеству богатых граждан, чьё состояние превышает $100 млн, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование The Boston Consulting Group (BCG). Благосостояние американцев к тому времени составит $9,9 трлн.

К 2029 году Китай может обогнать США по количеству сверхбогатых людей

По данным за прошлый год, общая сумма инвестируемых активов сверхбогатых людей составила $22 трлн, или 15% мирового благосостояния.

Портрет сверхбогатого человека

По данным аналитиков, в последнее время увеличивается количество миллиардеров среди людей в возрасте от 20 до 50 лет. Эксперты объясняют это тем, что молодые люди чаще рискуют и у них более длинные горизонты инвестирования.

Также специалисты отмечают, что они чаще вкладывают свои капиталы в реализацию общественно-полезных проектов.

Доля женщин в сегменте сверхбогатых в настоящее время составляет 12%, отметила управляющий директор и партнер BCG Анна Закржевски.

Где живут сверхбогатые люди

Больше всего миллиардеров в США — 724 человека. На втором месте находится Китай — 698 человек.

Замыкает тройку лидеров Индия - 140. За ней идут Германия (136) и Россия (117).

По итогам прошлого года количество миллиардеров в Пекине достигло 100, а в Нью-Йорке - 99. Таким образом, город впервые стал мировой столицей миллиардеров.

За год в столице Китая появилось 33 новых миллиардера, а в Нью-Йорке — семь. Стоит заметить, что население Пекина составляет 21 млн человек, а Нью-Йорка 8,4 млн.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ТОП 10 Самых БОГАТЫХ Людей КИТАЯ 2020!
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
В реках США нашли микроорганизмы, выедающие кислород
Отец спас сына от крокодила, укусив хищника за лапу
На Филиппинах нашли необычных животных
Ученые: в Антарктиде есть вулкан опаснее Йеллоустоунского
Алтайские бактерии могли бы жить и в космосе
Пошел за рыбой - попался бегемоту
Микробиолог рассказала, как выбрать полезный йогурт
Младенец и питомец: руководство для новоиспеченных родителей
Семья Меган Маркл не собирается восстанавливать с ней отношения
"Много беспредела": Волочкова будет судиться с Большим театром
Популярное
Мир. Новости мира
Поездка Байдена в Европу началась с "предупреждения" Путину

С заявления, истолкованного некоторыми как предупреждение, президент Байден начал свою первую зарубежную поездку в качестве лидера США.

Поездка Байдена в Европу началась с "предупреждения" Путину
На Земле теперь официально пять океанов
Эврика! - Наука
На Земле теперь официально пять океанов
Ближний Восток
Россия уступит Сирию Саудовской Аравии
Мир. Новости мира
Платить и каяться: о Вашингтоне, Киеве и "компенсациях" за Nord Stream 2
Любовь Степушова Россия уступит Сирию Саудовской Аравии Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 10 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Небесный блокпост: как дирижабли помогут в борьбе с террористами Вячеслав Шпаковский
Происшествия
Пятиэтажка рухнула на остановку в Корее
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт рассказал, почему США попытаются принять Украину в НАТО
Ещё немного и Молдавии не станет
Новости Молдовы
Ещё немного и Молдавии не станет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников