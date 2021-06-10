К 2029 году Китай может обогнать США по количеству сверхбогатых людей

К 2029 году Китай может обогнать США по количеству богатых граждан, чьё состояние превышает $100 млн, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование The Boston Consulting Group (BCG). Благосостояние американцев к тому времени составит $9,9 трлн.

По данным за прошлый год, общая сумма инвестируемых активов сверхбогатых людей составила $22 трлн, или 15% мирового благосостояния.

Портрет сверхбогатого человека

По данным аналитиков, в последнее время увеличивается количество миллиардеров среди людей в возрасте от 20 до 50 лет. Эксперты объясняют это тем, что молодые люди чаще рискуют и у них более длинные горизонты инвестирования.

Также специалисты отмечают, что они чаще вкладывают свои капиталы в реализацию общественно-полезных проектов.

Доля женщин в сегменте сверхбогатых в настоящее время составляет 12%, отметила управляющий директор и партнер BCG Анна Закржевски.

Где живут сверхбогатые люди

Больше всего миллиардеров в США — 724 человека. На втором месте находится Китай — 698 человек.

Замыкает тройку лидеров Индия - 140. За ней идут Германия (136) и Россия (117).

По итогам прошлого года количество миллиардеров в Пекине достигло 100, а в Нью-Йорке - 99. Таким образом, город впервые стал мировой столицей миллиардеров.

За год в столице Китая появилось 33 новых миллиардера, а в Нью-Йорке — семь. Стоит заметить, что население Пекина составляет 21 млн человек, а Нью-Йорка 8,4 млн.

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